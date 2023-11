Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahren unter Alkoholeinfluss - PKW alleinbeteiligt gegen einen Baum gefahren

PR Barth (ots)

Am heutigen Abend (03.11.),gegen 17:30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 212, zwischen Velgast und Schuenhagen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 45-jährige Fahrzeugführer eines PKW Skoda die L212 aus Richtung Velgast in Richtung Schuenhagen. Der Fahrzeugführer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge frontal mit einem Baum. Nach ersten Einschätzungen des Rettungsdienstes vor Ort wurde der Fahrzeugführer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber, zur weiteren medizinischen Behandlung, in die Uni Klinik Greifswald verbracht. Der Verletzte ist deutscher Staatsbürger und hat seinen Wohnsitz im Landkreis Vorpommern-Rügen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 45-Jährigen einen Atemalkoholwert von 2,07 Promille fest. Er wird sich nun strafrechtlich wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen und verfügt, bis zur gerichtlichen Entscheidung, über keine gültige Fahrerlaubnis. Der PKW musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 20.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernimmt die Kriminalpolizei.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

