Vogelsbergkreis (ots) - Versuchter Einbruch in Imbiss Alsfeld. Ein Imbiss in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Mittwoch (12.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln einer Tür sowie Hochdrücken von Rollläden versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zutritt zu dem Verkaufsraum zu verschaffen. Als dies nicht gelang, flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen etwa 80 Euro ...

