Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugen gesucht - Auffahrunfall auf der Elberfelder Straße

Wuppertal (ots)

Am 17.01.2024, gegen 14.35 Uhr, kam es auf der Elberfelder Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 57-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes Vito auf der Elberfelder Straße in Richtung Norden, als unvermittelt die Tür eines weißen Kastenwagens von außen durch den unbekannten Fahrer geöffnet wurde. Der Vito konnte durch eine Gefahrenbremsung gestoppt werden, ohne den Unbekannten oder den Kastenwagen zu schädigen. Ein BMW X3, der hinter dem Mercedes war, konnte jedoch durch seine 61-jährige Fahrerin nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden und fuhr auf den Vito auf. Im Zuge des Unfalls wurde die Fahrerin schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kastenwagens, ein circa 25 bis 30 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren, stieg umgehend in sein Fahrzeug und entfernte sich in nördlicher Richtung. Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zum Unfall oder zum Fahrer des weißen Kastenwagens haben, werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

