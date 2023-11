POL-PDKO: Diebstahl einer Funkklingel

Bendorf (ots) - Weitersburg: Bislang unbekannte Täter, verschafften sich im Zeitraum, von Mittwochmorgen, 29.11.2023, bis Mittwochabend, gegen 20:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Ringstraße. Das Wohnhaus wurde deliktstypisch durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Rückfragen bitte an: ...

