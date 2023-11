POL-PDKO: Betrug mit Schockanrufen - Polizei Bendorf informiert

Bendorf (ots) - Am Samstag, den 25.11.2023, gegen 09:30 Uhr, kam es in Bendorf in der Koblenz-Olper-Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Eine 87-Jähriger Fahrer kam aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bei dem Unfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. ...

