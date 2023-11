POL-PDKO: Sicherheitspartnerschaft der Polizei Bendorf, der Stadt Bendorf und der Verbandsgemeinde Vallendar

Lahnstein (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag 17 Uhr und Freitagmorgen 8 Uhr, wurde ein weißer Ford Fiesta beschädigte, der in der Adolfstraße in Höhe der Hausnummer 97 geparkt war. Der Unfallverursacher war in Richtung Braubach unterwegs, streifte den linksseitig geparkten Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Hinweise nimmt die Polizei ...

