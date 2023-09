Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen/B10 - Nicht aufgepasst

Am Mittwoch fuhr ein Krankenwagen bei Uhingen auf einen PKW auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr. Eine 57-Jährige befuhr in einem VW die Anschlussstelle Faurndau der B10. An der Einmündung zur B297 musste die Frau anhalten. Dies erkannte eine 21-Jährige wohl zu spät. Sie fuhr mit einem Krankenwagen auf den haltenden VW auf. Die Polizei Uhingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an beiden Fahrzeugen auf je 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

