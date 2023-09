Ulm (ots) - Gegen 15.20 Uhr war eine 75-Jährige mit ihrem Opel in der Blaubeurer Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. An der Einmündung zum Kurt-Schumacher-Ring bog die Frau rechts ab. Hierbei übersah sie wohl einen 54-Jährige mit einem Roller. Der kam von links und hatte Vorfahrt. Um eine Kollision ...

mehr