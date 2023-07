Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230731.4 Glückstadt: Strandkorb angezündet

Glückstadt (ots)

In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Glückstadt einen Strandkorb in Flammen gesetzt und dadurch zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Gegen 0.25 Uhr ging an einem Bistro Am Hafen ein Strandkorb in Flammen auf. Bei dem Feuer entstand an zwei weiteren Strandkörben sowie an einem Tisch des Restaurants ein Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr löschte schließlich den Brand, die Schadenshöhe ist noch unklar.

Bereits am 25. Juli 2023 kam es zu einem vergleichbaren Vorfall. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher der Feuer geben können.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell