POL-IZ: 230731.3 Itzehoe: Fahrzeug entwendet

Itzehoe (ots) - Nach einem Einbruch in einen Firmenwagen in Itzehoe in der Nacht zum Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch stellte der Anzeigende seinen Lieferwagen auf einem Parkplatz in der Adolf-Rohde-Straße ab. Als er am folgenden Morgen zu dem Fiat zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte über ein Fenster gewaltsam in das Fahrzeug eingebrochen waren. Aus dem Inneren fehlten unterschiedliche ...

mehr