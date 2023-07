Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230731.2 Itzehoe: Dieb türmt mit E-Zigaretten

Itzehoe (ots)

Am Samstagmittag hat sich ein dreister Dieb in einem Shop am Itzehoer Bahnhof E-Zigaretten gegriffen und ist davongelaufen. Eine Fahndung nach dem Mann verlief negativ.

Gegen 13.00 Uhr hielt sich eine männliche Person in dem Buch- und Zeitschriftenladen am Bahnhof in der Bahnhofstraße auf. Er begab sich zielstrebig zu den E-Zigaretten am Tresen und griff sich plötzlich möglichst viele. Mit seiner Beute lief der Dieb aus dem Laden und verlor zwei der Zigaretten, etwa 25 nahm er mit.

Eine sofort nach dem 35 bis 40-Jährigen eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Laut der Anzeigenden war der Täter mit einem Kapuzenpulli bekleidet, trug eine Sonnenbrille und hatte eine Bauchtasche bei sich. Er hatte einen Ziegenbart. Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

