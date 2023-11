Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wohnungseinbruch

Lahnstein (ots)

Am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 16:00 und 19:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Europaplatzes. Sie gelangten durch eine rückwärtige Balkontür (Hochparterre)in das Wohnungsinnere, wo diverse Schränke und Schubladen durchwühlt und schließlich Schmuck entwendet wurde.

Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise können bei der Polizei Lahnstein (02621/913-0) gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell