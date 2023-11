POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Hochfeld - In der Nacht vom Sonntag auf Montag (12./13.11.2023) zwischen 22.30 Uhr und 06.00 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Kletterzentrum in der Ilsungstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die ermittelnde Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Christian Hauck Telefon: 0821 323-1013 E-Mail: ...

mehr