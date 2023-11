POL Schwaben Nord: Körperverletzung

Augsburg (ots) - Neusäß - Am Freitag (10.11.2023), zwischen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Schönblickstraße ein. Es entstand ein Beuteschaden im oberen vierstelligen Bereich. Welden - Ein weiterer Einbruch ereignete sich am Samstag (11.11.2023), zwischen 16.45 Uhr und 20.00 Uhr, in der Verenastraße. Auch hier drangen ein oder mehrere ...

