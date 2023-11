POL Schwaben Nord: Verhütete Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Samstag war ein Mann alkoholisiert mit seinem Auto in Augsburg unterwegs. Eine Verkehrskontrolle beendete schließlich die Fahrt, welche nicht ohne Folgen bleiben wird. Gegen 02.00 Uhr hielt eine Polizeistreife einen Audi in der Bürgermeister-Ackermann-Straße an und führte eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch beim 23-jährigen Fahrer auf. Ein ...

mehr