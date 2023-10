POL-BO: Raubüberfall auf Bochumer Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Nach einem Geschäftseinbruch am frühen Samstagmorgen, 7. Oktober, in Bochum-Weitmar hat die Polizei einen Tatverdächtigen (43) festgenommen. Nach bisherigem Stand hat sich der 43-jährige Mann aus Bochum gegen 2.30 Uhr gewaltsam Zutritt in den Getränkemarkt an der Essener Straße 26 verschafft - und die Alarmanlage ausgelöst. Polizeibeamte umstellten das Geschäft und konnten den Täter, der ...

mehr