POL-BO: Motorradfahrer (68) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Witten (ots) - Bei einem Unfall auf der Stockumer Straße in Witten ist am Freitagmittag, 06. Oktober, ein 60-jähriger Autofahrer aus Hagen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 60-Jährige gegen 12.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 94 aus seinem Pkw, um die Bremse seines Fahrzeuganhängers zu lösen. Plötzlich setzte sich der Wagen auf der abschüssigen Straße in Bewegung und rollte rückwärts. ...

mehr