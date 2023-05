Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall fordert knapp 6000 Euro Schaden - Autofahrer auf der Zeughausstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs

Tuttlingen (ots)

Knapp 6000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der am Dienstagabend an der Einmündung der Weißrosenstraße auf die Zeughausstraße passiert ist. Gegen 19.40 Uhr wollte eine 56-jährige Frau mit einem VW Touran von der Weißrosenstraße nach links auf die als stadtauswärts führende Einbahnstraße ausgewiesene Zeughausstraße abbiegen. Die Touran-Fahrerin hielt zunächst an der Einmündung an, vergewisserte sich, dass aus Richtung Stadtmitte beziehungsweise ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) kein Fahrzeug kommt und fuhr dann an. Noch beim Anfahren kam es zur Kollision mit einem 3er BMW, dessen ortsunkundiger 39-jähriger Fahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Zeughausstraße in Richtung ZOB unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

