Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 24.-26.11.2023

Andernach (ots)

Andernach - Jugendliche beschädigen Snackautomaten

Am Samstag dem 25.11.2023 gegen 01:00 Uhr beschädigten mehrere Jugendliche am Andernacher REWE-Markt mutwillig einen Snackautomaten. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera videografiert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Noch am Folgetag meldeten sich die Verantwortlichen selbstständig beim Marktleiter und stellten sich für ihre Tat.

Andernach - Mit Falschgeld Taxifahrt bezahlt

Am Samstag dem 25.11.2023 gegen 12:15 Uhr meldete eine ortsansässige Andernacher Taxizentrale hiesiger Dienststelle, dass soeben ein Fahrgast eine Fahrt mit einem falschen 20 Euro-Schein bezahlt habe. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Täter ca. 30 Minuten später im Stadtgebiet angetroffen und überprüft werden. Bei der Durchsuchung der Person konnten sodann fünf weitere gefälschte 20 Euro-Scheine aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 54 jährigen Mann aus Andernach wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Andernach - angebliche "Großschlägerei" vor einer Diskothek - Polizei musste Pfefferspray gegen Störer einsetzen

Am Sonntag dem 26.11.2023 gegen 00.45 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Schlägerei zwischen 15-20 Personen vor der Diskothek "Echo", Koblenzer Straße, gemeldet. Unter Hinzuziehung von Verstärkungskräften der umliegenden Dienststellen wurde die Örtlichkeit angefahren. Vor Ort befanden sich ca. 40 Personen, eine körperliche Auseinandersetzung war nicht mehr zugange. Laut Aussagen von Zeugen kam es im Vorfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, wobei ein 36 jähriger Andernacher Tatverdächtige einem 19 jährigem Mann aus der VGV Weißenthurm ins Gesicht schlug, wobei dieser leichtverletzt wurde. Seine Begleitung wurde durch den Aggressor an den Haaren gezogen und auf den Boden geschubst. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme störten einige Unbeteiligte massiv die Einsatzmaßnahme, so dass mehrfach Platzverweise ausgesprochen wurden. Infolgedessen versuchte ein 23 jähriger Mann aus Bad Hönningen die Einsatzkräfte zu attackieren. Es musste Pfefferspray eingesetzt werden, der Angreifer konnte fixiert werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein weiterer Störer musste kurzfristig in Gewahrsam genommen werden. Einsatzkräfte wurden bei dem Einsatz nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell