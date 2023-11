Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkws in Bad Klosterlausnitz und Hermsdorf beschädigt

Hermsdorf, Eisenberg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden in Bad Klosterlausnitz, Birkenlinie und Lindenplatz, sowie der Erich-Weinert-Straße in Hermsdorf mehrere Pkws beschädigt. An den Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten.

Die Polizeiinspektion Saale-Holzland sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Tatorte gemacht haben. Hinweise werden unter Tel. 036428/640 entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell