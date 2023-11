Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Veranstaltung aufgrund Alkoholisierung abgewiesen und mit Pkw nach Hause gefahren

Jena, Kahla (ots)

In Mellingen wurde ein 49 Jähriger bei einer Veranstaltung von der Security am Eingang abgewiesen, da dieser bereits zu tief ins Glas geschaut hatte. Trotz des Versuches ihn an der Fahrt mit seinem Pkw VW Golf zu hindern, setzte er sich hinters Steuer und fuhr davon. Als die Beamten an seiner Wohnanschrift eintrafen, fuhr auch der VW Golf vor. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Mitteilung der Security mit einem Ergebnis von 1,76 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell