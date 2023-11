POL-PDKO: Verkehrsunfall mit hochmotorisiertem PKW

Oberwesel (ots) - Im Zeitraum vom 23.11.2023 ca. 17:00 Uhr und dem 24.11.2023 ca. 10:00 Uhr kam es in Oberwesel in der Straße "Schaarplatz" zu einem Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher eine Grundstücksmauer beschädigte. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Mainzer Straße 42 - 44 56154 Boppard Telefon: 06742 809-0 ...

