Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Unbekannte Täter versuchten in eine Firma einzubrechen

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 10.11.2023, gegen 20.56 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Fenster einer Aluminiumfirma in der Pregelstraße, in Ennepetal mithilfe eines spitzen Gegenstandes ein. Vermutlich wollten die Täter durch das Fenster in die Räumlichkeiten der Firma eindringen. Durch die zuständige Sicherheitsfirma wurde innerhalb des Gebäudes ein akustischer Alarm ausgelöst. Vermutlich konnten die Täter durch den Alarm von weiteren Handlungen abgeschreckt werden.

