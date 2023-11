Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbrecher trifft auf Wohnungseigner

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 10.11.2023 gegen 11.14 Uhr drang ein unbekannter Täter durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchwühlte das Schlafzimmer bis er bemerkte, dass sich eine Bewohnerin ebenfalls in der Wohnung befand. Daraufhin flüchtete der TV eilig aus der Wohnung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden. Männlich, hellblaue kurze Jacke, schwarze Jogginghose mit großer weißer Aufschrift, kurze schwarze Haare, weiße Socken und weiße Schuhe.

