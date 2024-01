POL-GT: 33-Jähriger leistet Widerstand - Polizist verletzt

Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Am Dienstagvormittag (02.01., 11.40 Uhr) ereignete sich im Kreuzungsbereich der Straßen Graswinkel/ Am Reiling ein Verkehrsunfall zweier Autofahrer. Zuvor befuhr ein 23-jähriger Rietberger mit einem Audi die Straße Am Reiling und beabsichtigte die Straße Graswinkel zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 56-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem VW die Straße ...

mehr