Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - eine Verkehrskontrolle führt zu diversen Verstößen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am 05.11.2023 gegen 23:30 Uhr wurde im Stadtzentrum von Edenkoben ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Hierbei fiel der erste Verstoß auf, da er unerlaubterweise einen Mitfahrer transportierte. Weiterhin war das am E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen bereits drei Jahre abgelaufen und stammte aus dem Jahr 2020. Der Verstoß führte zu einer Strafanzeige gegen den Fahrer, sowie zu einer Anzeige gegen den eingetragenen Fahrzeughalter. Anschließend konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, da ein Urintest positiv auf Cannabis und Amphetamine reagierte. Es erfolgte daraufhin eine Blutentnahme. Zu guter Letzt konnte bei dem Fahrer ein Messer mit knapp neun Zentimeter Klingenlänge aufgefunden werden, welches sich einhändig öffnen ließ. Dies zog eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich, da sogenannte Einhandmesser nicht in der Öffentlichkeit mitgeführt werden dürfen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell