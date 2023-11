Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf - Körperverletzung bei Martinusfest

Sankt Martin (ots)

Am Samstag, 04.11.2023 gerieten gegen 23:50 Uhr ein 22 jähriger Gast aus Baden-Württemberg und ein 60 jähriger Mitarbeiter des Servicepersonals an der Theke eines Ausschanks in der Maikammererstraße in Sankt Martin in einen Streit, der schließlich in einem handfesten Handgemenge endete. Der Gast erlitt leichte Verletzungen, dem Mitarbeiter wurde die Bekleidung zerrissen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, setzen sich zur Sachverhaltsklärung bitte mit der Polizei in Edenkoben unter Tel: 06323-9550 in Verbindung.

