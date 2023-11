Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf - Einbruch in ein Wohnhaus in Maikammer Tatzeit:04.11.2023, 15:00-20:00 Uhr

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am Samstag, 04.11.2023 nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus und brachen zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Burgunderweg in Maikammer ein. Die Täter gelangten über die Terrassentüre in das Anwesen. Wir bitten Zeugen, die in dem angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Maikammer beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! - Rollläden sollten bei Dunkelheit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. - Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell