POL-PDLD: Lustadt - Einbruch in Wohnhaus

Lustadt (ots)

In dem Zeitraum vom 04.11.2023, 18:00 bis Mitternacht, brachen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Hohe Straße, Lustadt, ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hohe Straße, Lustadt, gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341 - 2870 oder die Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 - 9580 entgegen.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeiinspektion Germersheim

Friedrich-Ebert-Straße 5 76726 Germersheim Tel.: 07274 -9580

oder an

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-2510

Weitere Informationen im Internet: www.polizei.rlp.de oder www.polizei-beratung.de.

