Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Tageswohnungseinbruch in freistehendes Einfamilienhaus

Rösrath (ots)

Am gestrigen Dienstag (12.12.) brachen unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus mit zwei voneinander getrennten Wohnungen in der Straße Altvolberg im Stadtteil Forsbach ein.

Die Täter erlangten vermutlich durch das Einschlagen eines rückwärtig gelegenen Fensters Zugang zur im Erdgeschoss befindlichen Wohnung und durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen. Daraufhin brachen sie die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und durchwühlten auch hier sämtliche Räumlichkeiten.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter mindestens eine Armbanduhr mit einem Gesamtwert im mittleren dreistelligen Bereich. Angaben zur weiteren Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung am Tatort vorzunehmen. Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

