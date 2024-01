Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 20. Januar 2024, 14:02 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag wurden in Oberbilk zwei Menschen so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 26 Jahre alter Mann aus Krefeld mit seinem Ford auf der Siegburger Straße in Fahrtrichtung Oberbilker Allee, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte ein 35-Jähriger aus Düsseldorf, der in derselben Richtung hinter dem Krefelder unterwegs war, offensichtlich zu spät und fuhr ungebremst auf das Heck des Ford auf. Aufgrund des Aufpralls wurden beide Männer schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht.

