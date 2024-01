Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Fahren unter Drogeneinfluss - Drei Verkehrskontrollen bis zur Einsicht - Unbelehrbare Männer gestoppt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 16. Januar 2024, 16:45 Uhr

Drei Polizeikontrollen und drei Blutproben waren gestern Nachmittag nötig, um zwei unbelehrbare Männer zu stoppen, die offenbar unter Drogen ihr Fahrzeug führten. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bei einer Verkehrskontrolle am Ergo-Platz stoppten Beamte des Verkehrsdienstes der Düsseldorfer Polizei einen Lkw, der offenbar Schrott geladen hatte, und überprüften sowohl Fahrzeug als auch Fahrer. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss, sodass die Polizisten den Mann mit zur Polizeiwache Stadtmitte nahmen. Noch während dem 25-jährigen Rumänen dort eine Blutprobe entnommen wurde, übernahm sein 23-jähriger Beifahrer das Steuer des Renault. Kurze Zeit später wurde er ebenfalls angehalten und kontrolliert. Auch bei ihm ergaben sich Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei untersagte beiden Männern die Weiterfahrt. Sie gaben an dies verstanden zu haben, sodass die Beamten ihren Augen kaum trauten, als sie schon um 18:40 Uhr an der Kreuzung Fischerstraße/Venloer Straße erneut das bekannte Fahrzeug mit den beiden Männern entdeckten. Die Beamten stoppten das Fahrzeug wieder und der Fahrer, der bereits bei der ersten Kontrolle am Steuer saß, musste erneut für eine Blutentnahme zur Wache. Jetzt hatten es auch die beiden Männer verstanden: Sie gaben freiwillig ihren Fahrzeugschlüssel ab und ließen einen Freund kommen, der das Fahrzeug umsetzte.

Die Männer erhielten unter anderem eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (Drogeneinwirkung), Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abgabeordnung.

