Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 33-Jähriger bei Streit verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Genthiner Straße - in Rathaus-Nähe - hat es am frühen Dienstagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Ein 33-jähriger Mann aus Datteln wollte nach eigenen Angaben einer jungen Frau (24 Jahre aus Oer-Erkenschwick) helfen, die offenbar mit mehreren Männern in Streit geraten war. Dabei wurde der 33-Jährige verletzt. Ein Mann soll ihn ins Gesicht geschlagen haben, Zwei sollen auf ihn eingetreten haben. Als die Polizei eintraf, waren die Tatverdächtigen verschwunden. Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Dafür werden auch Zeugen gesucht, die nähere Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Der Vorfall passierte gegen 18 Uhr am Dienstag. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

