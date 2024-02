Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Tierarztpraxis - Zeuge sieht Täter flüchten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Friedrich-Ebert-Straße 11.02.2024, 01.27 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag in eine Tierarztpraxis in der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfsburg ein und wurden auf der Flucht von einem Zeugen beobachtet.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der Nacht zu Sonntag zwei Personen, die aus der Tierarztpraxis in der Innenstadt kamen und in Richtung Schillerteich flüchteten. Bei näherer Betrachtung stellte der Zeuge eine beschädigte Glasscheibe fest und verständigte den Notruf der Polizei.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten die verdächtigen Personen nicht angetroffen werden.

Bei der Tatortaufnahme stelle sich heraus, dass die Täter mit einem Gullydeckel ein Fenster beschädigt hatten und danach die Räumlichkeiten betraten und durchsuchten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell