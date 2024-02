POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines 17-jährigen

Schöningen (ots) - Schöningen, Neuetor - 10.02.2024. 03:20- Am Samstagmorgen kam es auf Straße Neutor in Schöningen vor einer Nachtbar zu einer Gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 43-jährigen Schöningers. Dabei wurde dieser massiv im Gesichtsbereich verletzt. Begonnen hatte die Auseinandersetzung zwischen dem 43-jährigen späteren Opfer und dem derzeit unbekannten männlichen Angreifer in der Bar. ...

mehr