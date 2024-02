POL-WOB: Schöningen - Polizei ergreift junge Männer nach Vandalismus

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Jenaer Straße 09.02.2024, 07.40 Uhr Am Freitagmorgen wurde eine 23-Jährige Frau in der Jenaer Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen von ihrem 21 Jahre alten Ex-Partner angegriffen und schwer verletzt. Der Täter wurde von Polizeibeamten in der Nähe des Tatortes nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. ...

