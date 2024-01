Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbrecher erbeuten Schmuck und Münzen + Frontstoßstange beschädigt + Autoscheibe eingeschlagen

Dillenburg (ots)

Herborn: Einbrecher erbeuten Schmuck und Münzen

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schönblick" geriet am Mittwoch in den Fokus von einem Dieb oder Dieben. Der oder die Unbekannten hebelten zwischen 15.00 und 18.00 Uhr auf der Gebäuderückseite eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen daraus Schmuck und Münzen. Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Frontstoßstange beschädigt

Etwa 1.000 Euro wird die Reparatur an einem Skoda kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den weißen Oktavia im Parkhaus des Herkules in der Bahnhofstraße (Niedergirmes) an der Stoßstange touchierte. Zeugen, die den Unfall am Dienstag (02.01.24) zwischen 16.30 und 17.30 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 zu melden.

Braunfels: Autoscheibe eingeschlagen

Ein Portemonnaie mit Bargeld in zweistelliger Höhe ließ ein Unbekannter aus einem Citroen mitgehen, nachdem er in der Straße "Kirschenhohl" sämtliche Scheiben des weißen Berlingos einschlug. Die Besitzerin stellte den Schaden am Mittwoch (03.01.24) gegen 09.00 Uhr fest. Wem ist dort in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Sabine Richter, Pressesprecherin

