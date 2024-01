POL-LDK: Festnahme nach Sexualdelikt+ Einbruch in Bank gescheitert+Blitzeinbruch zielt auf Kippen+Verkehrsinsel auf Globus-Parkplatz umgefahren

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Lahnau: 25-Jähriger nach Sexualdelikt in Untersuchungshaft

Nach einem Sexualdelikt in Atzbach nahm die Polizei am Wochenende einen 25-jährigen eritreischen Tatverdächtigen fest. Eine über 70-jährige Frau aus Lahnau war am Freitag (29.12.23) gegen 20.00 Uhr mit ihrem Hund auf dem Radweg entlang der Lahn zwischen Atzbach in Richtung Dutenhofen unterwegs, als sie ein zunächst unbekannter Radfahrer ansprach und Hilfe anbot. Nachdem die Seniorin nicht drauf einging und wieder zurücklief, folgte ihr der Unbekannte. Plötzlich stieß er sie zu Boden, fasste sie auf dem Boden unsittlich an und zog an ihrer Hose. Dann ließ er unerwartet aus bislang unbekannten Gründen wieder von ihr ab und flüchtete mit seinem Rad in Richtung Dutenhofen. Die Ermittlungen führten zu einem 25-Jährigen wohnsitzlosen Mann, der zwei Tage später, am Sonntag (31.12.23) gegen 06.00 Uhr, festgenommen werden konnte. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Limburg wurde der Festgenommene am Neujahrstag beim Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Ein Haftrichter erließ gegen den Tatverdächtigen wegen Fluchtgefahr Haftbefehl. Der 25-Jährige sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Die Seniorin erlitt durch den Übergriff Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Wetzlar: Einbruch gescheitert

Der Einbruch in eine Bank in der Hauptstraße in Steindorf scheiterte offenbar in den vergangenen Tagen. Die Unbekannten kamen in den SB-Schalterraum des Kreditinstitutes und versuchten erfolglos die Tür aufzuhebeln und eine Glasscheibe einzuwerfen. Die Beschädigungen in Höhe von etwa 1.500 Euro stellte Dienstagvormittag (02.01.24) gegen 06.00 Uhr ein Zeuge fest. Hinweise erbittet die Wetzlarer Kriminalpolizei unter 06441/918-0.

Solms: Blitzeinbruch im Rewe zielt auf Kippen

Am frühen Dienstagmorgen (02.01.24) rückte der Rewe-Markt im Solmser Gewerbepark in Burgsolms in den Fokus unbekannter Diebe. Gegen 01.10 Uhr drangen die Täter gewaltsam über die Eingangstür ein und lösten den Einbruchalarm aus. Sofort machten sie sich im Kassenbereich an den Zigarettenbehältnissen zu schaffen. Wie viele Zigaretten den Dieben in die Hände fielen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 8.000 Euro. Die Polizei geht derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Wem sind zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Verkehrsinsel auf Parkplatz umgefahren

Nachdem ein unbekannter Autofahrer Samstagfrüh (30.12.23) beim Globus-Baumarkt eine Verkehrsinsel beschädigte, fuhr er einfach davon. Der Unbekannte befuhr gegen 04.40 Uhr den Parkplatz des Baumarktes von der Altenberger Straße in Richtung B49/B277. Ein Zeuge beobachtete den Unbekannten, als dieser gegen eine Verkehrsinsel fuhr. In der Folge kippte die Verkehrsinsel um. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben des Zeugen ein dunkler Kombi (vermutlich älteres Baujahr) handeln. Wer hat den Unfall noch beobachtet? Wem ist ein dunkler Kombi mit einem frischen Frontschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

