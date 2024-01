POL-LDK: 65-Jähriger aus Eschenburg vermisst

Dillenburg (ots) - Hüttenberg: Feuerwehr löscht Scheunenbrand Am frühen Sonntagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Scheunenbrand in der Durchhardstraße in Weidenhausen aus. Gegen 02.20 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand gegen 04.30 Uhr. Während der ...

mehr