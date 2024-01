Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Feuerwehr löscht Scheunenbrand+Unfallfluchten in Braunfels und Wetzlar+Einbrecher stehlen Bargeld aus Kinderzimmer+Münzen und Schmuck aus Wohnung in Braunfels gestohlen

Dillenburg (ots)

Hüttenberg: Feuerwehr löscht Scheunenbrand

Am frühen Sonntagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Scheunenbrand in der Durchhardstraße in Weidenhausen aus. Gegen 02.20 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand gegen 04.30 Uhr. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Ortsdurchfahrt in Weidenhausen gesperrt werden. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Erkenntnissen schätzungsweise bei 100.000 Euro. In der Scheune waren Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen untergestellt. Diese Fahrzeuge, Maschinen und der Dachstuhl brannten teilweise aus. Glücklicherweise verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Polizei hat keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Braunfels: Unfallflucht

In der Borngasse touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten graue Seat an der vorderen Stoßstange. Der Unfall ereignete sich bereits zwischen 14.00 Uhr am Freitag (22.12.23) und 12.30 Uhr am Sonntag (24.12.23). Zeugen, die den Verursacher des etwa 1.500 Euro hohen Schadens beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0

Wetzlar: Dunkles Fahrzeug flüchtet nach Außenspiegelschaden

Nach einem Außenspiegelschaden in der Wetzlarer Straße flüchtete am Freitagabend (29.12.23) der Fahrer eines dunklen Fahrzeugs. Während sich die Fahrerin eines grauen VW zwischen 20.50 und 21.00 Uhr in einem Imbiss aufhielt, touchierte der Unbekannte Fahrzeugführer beim Vorbeifahren in Richtung Schöffengrund den Außenspiegel ihres geparkten Golf Plus. Ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von etwa 250 Euro zu kümmern, flüchtetet der Unbekannte. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die VW-Fahrerin. Hinweise zu dem dunklen Fahrzeug nimmt die Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Aßlar: Einbrecher stehlen Bargeld aus Kinderzimmer

In der "Nordanlage" geriet ein Einfamilienhaus in der Silvesternacht in den Fokus von Dieben. Die Unbekannten hebelten zwischen 18.30 Uhr am Sonntag (31.12.23) und 01.00 Uhr am Montag (01.01.24) eine Kellertür auf. Im Gebäude brachen sie eine weitere Tür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten Bargeld aus einem Kinderzimmer. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Braunfels: Münzen und Schmuck gestohlen

Auf Münzen und Schmuck hatten es Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße abgesehen. Die Unbekannten hebelten im Erdgeschoss auf einem Balkon ein Fenster auf und durchwühlten sämtliche Zimmer. Mit dem Diebesgut im Wert von etwa 1.000 Euro suchten sie anschließend das Weite. Die Bewohner stellten den Einbruch am Sonntag (31.12.23) fest. Zeugen, die zwischen 18.00 Uhr am Freitag (22.12.23) und 17.00 Uhr am Sonntag (31.12.23) etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell