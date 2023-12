POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Holzwickede (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag (12.12.23) eine verdächtige Person in Holzwickede beobachtet hat. Dort drang zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Poststraße ein und entwendete Schmuck. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 - 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an ...

