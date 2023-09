Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Kastanienweg

Einbrecher entwenden Tresor

Coesfeld (ots)

In der Zeit von Freitag (08.09.2023, 17.30 Uhr) bis Samstag (09.09.2023, 11.25 Uhr), brachen bislang unbekannte Täter in ein Haus auf dem Kastanienweg in Nordkirchen, Südkirchen ein. Hierzu bohrten sie ein Fenster der Einliegerwohnung auf und gelangten so auch ins Haupthaus. Dort entwendeten sie einen in der Wand befestigten Tresor mit Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich, sowie Uhren und eine Münzsammlung.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

