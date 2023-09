Coesfeld (ots) - Unbekannte haben rund 100 Liter Diesel aus einer Baumaschine abgezapft. Passiert ist das zwischen 17 Uhr am Donnerstag (07.09.23) und 9.25 Uhr am Freitag (08.09.23) an der L580 in Darup. Die Täter brachen dazu ein Vorhängeschloss auf. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

