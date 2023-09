Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, B58/ Auto fährt auf Motorrad auf

Coesfeld (ots)

Schwere Verletzungen haben ein 45-jähriger Motorradfahrer aus Ibbenbüren und seine 35-jährige Sozia aus Münster am Sonntag (10.09.23) erlitten. Gegen 15 Uhr war er auf der B58 in Richtung Drensteinfurt unterwegs. Er verlangsamte seine Fahrt, um abzubiegen. Das übersah ein 25-jähriger Autofahrer aus Ascheberg und fuhr auf. Dadurch stürzten beide vom Motorrad auf die Straße. Mit Rettungswagen kamen sie in Krankenhäuser. Wie sich herausstellte, ist der Fahrer des Autos nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

