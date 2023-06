Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht - Radfahrerin gesucht!

Witten (ots)

Am 12. Juni, gegen 10 Uhr, kam zu einer Verkehrsunfallflucht - Personen sind in der Nähe des Wittener Rathauses in einem Kraftomnibus zu Fall gekommen. Die unfallverursachende Radfahrerin ist aktuell flüchtig.

Der Linienbus befuhr zum Tatzeitpunkt die Hauptstraße in Richtung Ruhrstraße. Zeitgleich befuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad parallel zum Bus den Radweg in gleicher Fahrtrichtung. Die Radfahrerin scherte vor dem Bus ein, sodass der Busfahrer (52, Bochum) eine Gefahrenbremsung durchführen musste.

Fünf Fahrgäste wurden dabei leicht verletzt.

Die Zweiradfahrerin setzte Ihre Fahrt ohne Unfallaufnahme in unbekannte Richtung fort.

Sie kann lediglich als weiblich und mit jungem Alter beschrieben werden.

Wer kann Angaben zur Unfallverursacherin machen? Hinweise können an das ermittelnde Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5106 gerichtet werden.

