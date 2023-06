Polizei Bochum

POL-BO: Ausbildungsmesse in Witten - Polizei ist mit dabei!

Bochum, Herne, Witten (ots)

Wer Polizistin oder Polizist werden will, ist hier goldrichtig: Die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Bochum ist auf dem "Wittener Markt der Ausbildung" am 16. Juni 2023 mit dabei! (https://www.wittener-markt.de/)

Welche Voraussetzungen müssen für den Polizeidienst mitgebracht werden? Wie sieht der Arbeitsalltag aus? In welchen unterschiedlichen Bereichen kann man bei der Polizei arbeiten? Nicht nur mit einem Abitur oder Fach-Abitur, sondern auch mit einem Realschulabschluss kann man sich bei der Polizei bewerben. Interesse geweckt? Diese und viele weitere Infos erhalten Interessierte am kommenden Freitag auf der 10. Ausbildungsmesse in Witten.

Wo:

Deutsche Edelstahlwerke Herbeder Straße 39

Wann:

15.30 bis 19 Uhr

Die Personalwerber Nicole Schüttauf und Thomas Kaster freuen sich auf zahlreiche persönliche Gespräche.

Infos zu allen Möglichkeiten gibt es auch auf der Bewerbungsseite der Polizei NRW unter diesem Link: https://www.genau-mein-fall.de/

Außerhalb der Messe können die Personalwerber unter der gewohnten Rufnummer 0234 909-8000 oder per Mail personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de erreicht werden

