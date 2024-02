Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 23-Jährige durch Ex-Partner schwer verletzt - Täter vorläufig festgenommen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Jenaer Straße

09.02.2024, 07.40 Uhr

Am Freitagmorgen wurde eine 23-Jährige Frau in der Jenaer Straße im Wolfsburger Stadtteil Westhagen von ihrem 21 Jahre alten Ex-Partner angegriffen und schwer verletzt. Der Täter wurde von Polizeibeamten in der Nähe des Tatortes nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde die 23-Jährige am Freitagmorgen vor ihrer Wohnungstür von ihrem Ex-Partner mit einer Flasche angegriffen. Die dadurch verletzte junge Frau setzte sich zur Wehr und konnte durch Hilferufe Nachbarn auf sich aufmerksam machen, die ihr zu Hilfe eilten. Daraufhin flüchtete der 21-jährige Täter zunächst vom Tatort und konnte nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in örtlicher Nähe durch eine Streifenbesatzung vorläufig festgenommen werden.

Die schwerverletzte 23-Jährigen wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt und im Anschluss ins Klinikum Wolfsburg gefahren. Ob Lebensgefahr besteht steht nach ärztlichen Angaben derzeit noch nicht fest.

Bei dem Täter wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte keinen Antrag auf Haftbefehl. Der 21 Jahre alte Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell