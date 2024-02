POL-WOB: Fahrfehler mit Folgen - 5 Personen leicht verletzt

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Stadtmitte 07.02.2024, 17.05 Uhr Unter einem dreisten Vorwand verschafften sich am Mittwochnachmittag zwei unbekannte Täter Zutritt zu der Wohnung einer 89-jährigen Seniorin in der Helmstedter Innenstadt und entwendeten 700 Euro aus einem Portemonnaie. Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Am späten Mittwochnachmittag klingelte es an der Tür ...

