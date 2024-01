Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gestürzte Rollstuhlfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Dahn (ots)

Am Neujahrstag, 01.01.2024, gegen 16.20 Uhr befuhr eine 96-jährige Rollstuhlfahrerin den Vorplatz eines Seniorenheims in der Hauensteiner Straße in Dahn. Dieser Vorplatz mündet in eine stark abschüssige Zufahrt zur Hauensteiner Straße, auf welche die Rollstuhlfahrerin geriet. Danach fuhr sie ungebremst bergab, wobei sie mit dem Heck eines in der Zufahrt geparkten PKW kollidierte und aus dem Rollstuhl stürzte. Hierbei zog sie sich diverse Verletzungen zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Abend des 02.01.2024 erlag die Dame ihren Verletzungen. /pidn

