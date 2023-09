Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung

Arnsberg (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 01:10 Uhr im Bereich der Ruhrstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 24-jähriger Arnsberger von einem Unbekannten mit einem Messer leicht verletzt. Der Unbekannte flüchtete anschließend. Nach jetzigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem Unbekannten um einen Mann im Alter von ungefähr 23 bis 24 Jahren. Er soll circa 1,75 - 1,80m groß und dünn gewesen sein. Außerdem soll er kurze dunkle Haare gehabt haben. Zur Tatzeit soll er ein weißes T-Shirt und eine graue Hose getragen haben. Dir Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell